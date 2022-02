Die Ergebnisse der IHK-Gremiumswahlen stehen fest. Bis einschließlich 27. Januar konnten die Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Handelskammer ihre Stimme abgeben. Insgesamt waren im IHK-Gremium Lichtenfels 30 Sitze zu besetzen.

Sie sitzen nun im Gremium

Folgende Personen haben den Sprung in das IHK-Gremium Lichtenfels geschafft:

Sparte Industrie: Hans-Josef Püls (Gesellschafter Püls-Bräu KG, Weismain), Kerstin Rank (Geschäftsführende Gesellschafterin, B2L GmbH & Co. KG, Lichtenfels ), Thilo Rießner ( Geschäftsführer Rießner Gase GmbH, Lichtenfels ), Wolfgang Schubert-Raab, Geschäftsführer Raab Verwaltungs-GmbH, Ebensfeld), Sebastian Leicht ( Geschäftsführer easy2cool GmbH, Lichtenfels ), Bernhard Lemmink ( Geschäftsführer Lewell Kartonagen GmbH, Lichtenfels ), Wilhelm Wasikowski (Geschäftsführender Gesellschafter Johannes Sebastian Wasikowski GmbH & Co. KG, Lichtenfels ), Martin Fabian ( Geschäftsführer Lifocolor Farben GmbH & Co. KG, Lichtenfels ), Christian Stumpf ( Geschäftsführer Scerox Erodiertechnik GmbH, Redwitz), Sebastian Schütz ( Geschäftsführer Mawischütz GmbH, Lichtenfels ).

Sparte Handel/Tourismus: Christian Werner (Prokurist Lebensmittelmärkte Werner Verwaltungs-GmbH, Lichtenfels ), Falko Fuhrmann ( Geschäftsführer Fuhrmann GmbH Technischer Baubedarf, Lichtenfels ), Maximilian Kreier (Geschäftsführender Gesellschafter Kreier Gastro Collection GmbH & Co. KG, Lichtenfels ), Hartmut Glatzer ( Geschäftsführer Chic 4 Baby GmbH, Michelau), Jürgen Auernhammer (Inhaber Vitale Apotheke e.K. Life, Lichtenfels ), Volker Mitlacher ( Geschäftsführer Systeam Gesellschaft für Computersysteme mbH, Ebensfeld), Dieter Brandmeier ( Geschäftsführer Georg Fritzmann & Söhne GmbH, Lichtenfels ), Andreas Poth ( Geschäftsführer Kurhotel an der Obermain-Therme GmbH & Co KG, Bad Staffelstein).

Weitere Wahlen bei IHK-Gremien

Bei der konstituierenden Sitzung des IHK-Gremiums Lichtenfels am 8. Februar werden neben dem beziehungsweise der Vorsitzenden auch die Stellvertreter gewählt sowie die sieben Repräsentanten der IHK-Vollversammlung aus dem Lichtenfelser Gremium.

Bei der konstituierenden Sitzung der IHK-Vollversammlung am 4. April werden schließlich die Präsidentin beziehungsweise der Präsident sowie die sieben Vizepräsidenten gewählt. red