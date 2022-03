Die IG Metall Bamberg ruft Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf, sich an den anstehenden Betriebsratswahlen zu beteiligen und so für eine starke Interessenvertretung in ihren Betrieben zu sorgen. „Wir müssen die Folgen der Corona-Krise bewältigen und gleichzeitig die Transformation der Automobil-Industrie im Sinne der Beschäftigten gestalten. Das ist eine Mammut-Aufgabe und das geht nur mit starken Betriebsräten,“ so Martin Feder, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Bamberg , in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft.

Die Betriebsratswahlen starten am heutigen Dienstag, rund 20 000 Beschäftige im Raum Bamberg sind dazu aufgerufen. Die Wahlen finden alle vier Jahre im Zeitraum vom 1. März bis 31. Mai statt. „Die Arbeit von Betriebsräten ist heute wichtiger denn je: Wir befinden uns in einer Zeit des fundamentalen Umbruchs. Die Industrie verändert sich gerade aufgrund der Globalisierung, Digitalisierung und des Wandels hin zur Elektro-Mobilität gerade in nie gekannter Geschwindigkeit. Wir wollen diesen Wandel im Sinne der Beschäftigten gestalten. Die entscheidenden Weichen hierfür werden in den kommenden vier Jahren gestellt“, so Feder weiter.

Mit der Beteiligung an der Betriebsratswahl nehmen Arbeitnehmer Einfluss auf ihre Arbeitsbedingungen. Sie wählen ihren Betriebsrat, der ihre Interessen gegenüber dem Arbeitgeber vertritt. Und das geschieht laut IG Metall in der Regel sehr erfolgreich: In Betrieben mit Betriebsrat würden nachweislich höhere Entgelte gezahlt. Außerdem werde mehr ausgebildet und die Arbeitsplätze seien sicherer. Mitbestimmte Unternehmen seien zudem produktiver und innovativer. red