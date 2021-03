Regelmäßige Corona-Tests können die Gefahr einer erneuten Lockdown-Verschärfung verringern. Die Handwerkskammer (HWK) für Oberfranken appelliert daher an ihre rund 16 400 Mitgliedsbetriebe, Beschäftigten vermehrt Selbsttests anzubieten. "Dies ist im Interesse aller, um Infektionen frühzeitig zu entdecken und Infektionsketten entsprechend durchbrechen zu können", so der Vizepräsident der HWK für Oberfranken , Matthias Graßmann ( Bamberg ), in der Pressemitteilung. Eine generelle Testpflicht, die mit zusätzlichen bürokratischen Belastungen für Unternehmen verbunden wäre, lehne die Handwerkskammer ebenso wie die anderen bayerischen Kammern allerdings strikt ab.

"Durch regelmäßiges Testen und die Einhaltung der Hygieneregeln kann die Zeit überbrückt werden, bis allen Bürgern ein Impfangebot gemacht werden kann", betont Graßmann weiter. Zwar bestehe aktuell weder für Betriebe noch für Beschäftigte eine Testpflicht: "Es ist jedoch im Interesse von uns allen, dass sowohl Unternehmer als auch ihre Beschäftigten gesund bleiben. Eine leistungsstarke und gesunde Belegschaft ist die maßgebliche Voraussetzung für einen funktionierenden Betrieb ohne Produktionsausfälle."

Außerdem könnten regelmäßige Tests dazu beitragen, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten. "Dies wiederum schmälert die Gefahr einer erneuten Lockdown-Verschärfung", sagt Graßmann.

Allerdings fordert das Handwerk auch: "Damit unsere Betriebe in Oberfranken und auch in ganz Bayern großflächig testen können, müssen die erforderlichen Tests aber auch vorhanden sein. Hier muss die Politik ihre Hausaufgaben machen und für die entsprechenden Kapazitäten sorgen." Zudem stelle sich die Frage, wer letztlich für die Kosten der Betriebe aufkomme, wenn auf der anderen Seite alle Bürger kostenlos getestet werden.

Die Handwerkskammer für Oberfranken hat auf der Webseite www.hwk-oberfranken.de/corona-schnelltest die wichtigsten Fragen und Antworten für Betriebe zusammengestellt. red