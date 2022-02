Coronabedingt konnten in den Jahren 2020 und 2021 keine Versammlungen abgehalten werden. Jetzt konnte der SV Walsdorf 1950 e. V. dies endlich nachholen und auch die seit einem Jahr überfälligen Neuwahlen durchführen. Umso erfreulicher war es, dass sich das gesamte Vorstandsteam wieder zur Wahl stellte und von den anwesenden Mitgliedern auch wieder einstimmig gewählt wurde.

In ihren Ämtern wurden bestätigt: Erster Vorsitzender Stefan Huttner; die Vorstandsmitglieder Rodena Pehle, Roland Felkel, Oliver Teufel und Matthias Grüber; Hauptkassier Clarissa Bezold; Schriftführer Harald Hofstätter; die Ausschussmitglieder Markus Hofstätter, Lutz Blumenstein, Christoph Hopf und Mirco Bergmann; Kassenprüfer Bettina Hofstätter und Michael Ullrich. Auch bei den Abteilungsleitern, die in der Versammlung bestätigt wurden, gab es nur bei den Keglern einen Wechsel, hier hat Johannes Tornau das Amt von Herbert Hofmann übernommen. Weiterhin leiten die Abteilungen Fußball: Jochen Gräbner; Leichtathletik: Florian Kleinhenz; Zumba: Rodena Pehle; Schach: Wolfgang Rottmann; Jugendfußball: Jürgen Huttner; Schützen: Christian Ley; Tennis: Werner Stein und Tischtennis: Günter Feuerlein.

Stefan Huttner bedankt sich bei allen Helfern, die in den letzten drei Jahren mit ihren Arbeitseinsätzen so einiges im Sportheim bewegt haben. So wurde das Schützenhaus neu verputzt und gestrichen, die Umkleiden und Duschen wurden saniert, im Gastraum wurde eine neue Decke angebracht und die Stühle neu bezogen und im DG steht der Jugendraum kurz vor der Fertigstellung.

Auch Bürgermeister Mario Wolff überbrachte seine Grußworte und nannte den SV Walsdorf als eine der wichtigsten Stützen in der Gemeinde. Weiterhin konnte er die schon lange ausstehende Urkunde für langjährige und hervorragende Verdienste in der Jugendarbeit an Oliver Teufel überreichen. red