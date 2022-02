Buntes Faschingstreiben wird es auch in diesem Jahr am Faschingsdienstag nicht geben, dafür aber eine andere gute Tradition : Der beliebte Bamberger Honigmarkt findet am 1. März von 7 bis 12 Uhr auf dem Maxplatz statt.

Wie bereits im Vorjahr erfolgt der Verkauf von Honig ausschließlich in geschlossenen Gläsern bzw. Gebinden, teilt die Stadt mit. Eine Abfüllung aus Eimern in mitgebrachte Behältnisse ist nicht möglich. Die verschiedenen Honigsorten können aber offen probiert werden.

Alle Fans des „flüssigen Goldes“ können sich also wieder auf die schier unerschöpfliche Sortenvielfalt des Bienenhonigs aus der Region freuen: Akazie, Kornblume, Kirschblüte, Wald, Kastanie, Fenchel, und, und, und … Von cremig-weiß bis flüssig-dunkel – für alle Geschmäcker gibt es eine Spezialität mit ganz eigenem Charakter, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. red