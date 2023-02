Seit ihrem Debütkonzert im März 1992 hat sich die Gruppe „ Singer Pur “ – in der ursprünglichen Besetzung fünf ehemalige Regensburger Domspatzen und eine Sopranistin – zu einer der international führenden A-cappella-Formationen entwickelt.

Am Donnerstag, 9. Februar, stehen „ Singer Pur “ um 20 Uhr auf der Bühne der Konzerthalle (Joseph-Keilberth-Saal).

Das Konzertprogramm „Fields of Gold“ verbindet Lieder von Popstar Sting mit thematisch verwandten, aber stilistisch unterschiedlichsten Stücken quer durch die Vokalmusik. Denn Stings Schaffen ist so vielseitig und bildreich, dass es zahlreiche Assoziationen zu anderen Werken wie zum Beispiel von Hans Leo Hassler, George Gershwin oder Billy Joel hervorruft. So entsteht eine perfekte Ergänzung zu einer umfassenden Hommage an einen großen Musiker.

Karten sind zum Preis von 30 Euro beim BVD Bamberg (bvd-ticket.de) und an der Abendkasse erhältlich. Ermäßigte Karten zum Preis von 8 Euro (bis 27 Jahre) gibt es nur an der Abendkasse. red