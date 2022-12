Bei jeder Hochzeit im Aufseßhöflein spenden Brautpaare je 100 Euro an die Bamberger Tafel, in Einzelfällen auch mehr. Bambergs Dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner , der die Trauungen durchführt, übergab nun 2450 Euro an die Verantwortlichen des Vereins, der bedürftigen Menschen hilft.

„Ohne die Bamberger Tafel wäre unsere Stadtgesellschaft ärmer an Solidarität und Mitmenschlichkeit. Wir alle müssen aber dafür Sorge tragen, dass Tafeln unnötig werden. In unserem Land darf niemand hungern“, appelliert Bürgermeister Metzner.

Laut der beiden Tafel-Verantwortlichen, Michaela Revelant und Wilhelm Dorsch, werden pro Woche in Bamberg etwa 300 Familien mit Lebensmitteln versorgt. „Wir bedanken uns sehr für die Spendenbereitschaft der Hochzeitspaare und aller anderen Spender“, sagte Dorsch im Aufseßhöflein.

Mit Blick auf die aktuell hohen Preise für Energie und Lebensmittel merkte Dorsch an: „Die Situation ist für viele Menschen, die zu uns kommen, bedrohlich.“ Gleichzeitig betonte er die besonders hohe Spendenbereitschaft der Bamberger für die Tafel.

Der Verein feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen und sucht ehrenamtliche Helfer. Wer Interesse hat, meldet sich per Telefon unter der Nummer 0951/61507 oder per Mail unter info@bamberger-tafel.de. red