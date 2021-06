Was gibt mir Hoffnung? Wie kann ich Hoffnung geben? Ein Gottesdienst mit Liedern der Hoffnung und Gedanken zum Hoffen und zu Hoffnungsgründen findet in der Erlöserkirche am Sonntag um 10 Uhr statt (Livestream unter www.erloeserkirche-bamberg.de ). Die Pfarrerinnen Anette Simojoki und Dorothea Münch und die Prädikanten Renate Tallon und Martin Neubauer teilen Hoffnungsbotschaften. Um 11 Uhr schließt sich ein halbstündiger Hoffnungsgottesdienst für „Klein und Groß“ an. red