Zum Weltgebetstag der Frauen haben Christinnen aus England , Wales und Nordirland die Verheißung Gottes im Buch des Propheten Jeremias gewählt, einen „Zukunftsplan Hoffnung“, der Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in Aussicht stellt. Unter diesem Motto lädt das WGT-Team des AK Ökumene Stegaurach zu einem ökumenischen Gottesdienst am heutigen Freitag um 19 Uhr in die Pfarrkirche Stegaurach ein. Drei Frauen stellen die ausgewählten Länder vor, wobei auch die seit 20 Jahren bestehende Partnerschaft mit der anglikanischen Pfarrei in Arundel einbezogen wird. red