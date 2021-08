Lange war es still in der kleinen Werkstatt des Seniorenzentrums Hephata. Aber seit kurzem hört man es wieder hämmern im Aschbacher Pflegeheim der Diakonie Bamberg-Forchheim: Die Werkstatt ist wieder in Betrieb. „Leider coronabedingt immer noch nicht in vollem Umfang, aber wir freuen uns sehr, dass wir unseren Bewohnerinnen und Bewohnern das Angebot alle 14 Tage machen können“, so Waltraud Teichert, die als Leiterin des Sozialdienstes die Freizeitangebote organisiert. Mit ehrenamtlicher Unterstützung können die Bewohner, die Spaß am Handwerken haben, die Werkstatt nutzen. „Gerade entstehen Vogelkästen, die dann im Garten unseres Seniorenzentrums ihren Platz finden werden.“

Wer sich ehrenamtlich im Seniorenzentrum einbringen möchte, ist willkommen. Neben der Werkstatt werden immer wieder helfende Hände benötigt, u. a. bei Festen und Veranstaltungen oder bei den Freizeitangeboten wie Kegeln.

Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer 09555/8097-119 oder per Mail an w.teichert@dwbf.de. red