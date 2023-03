Die Komturei Franken im Deutschen Orden hat Besuch aus Wien bekommen: Hochmeister Generalabt Frank Bayard war da. Laut Pressemitteilung des Ordens kam er wegen der ausstehenden Visitation, die wegen Corona immer wieder verschoben worden war: Das persönliche Gespräch und der Kontakt sind den Verantwortlichen von großer Bedeutung. Darum traf sich der Komtureivorstand mit Bayard im Hause des Komturs in Bamberg zu einem intensiven Gespräch.

Neben den die Komturei betreffenden Themen wurde dabei auch die aktuelle Situation des Ordens besprochen wie auch seine Ausrichtung nach außen. So ist wohl nur wenigen bekannt, dass sich die Ordensgemeinschaft in drei Zweige gliedert: die Gemeinschaft der Priesterbrüder (Regularkanoniker), die der Schwesterngemeinschaft und das Institut der Familiaren, wozu die Komturei Franken gehört.

Alle drei Zweige unterstehen der Leitung des Generalabtes. Man war sich darüber einig, dass das Wirken des Deutschen Ordens mit seinen Ordenswerken zu wenig bekannt sei und, dass der karitative Ansatz des Ordens stärker herausgestellt werden müsse.

Gottesdienst mit dem Hochmeister

Die Mitglieder fanden sich zu ihrem Jahresconveniat im Bistumshaus St. Otto in Bamberg ein. Dieser begann am Vormittag mit einem feierlichen Gottesdienst, dem der Hochmeister vorstand. Im Anschluss an die Eucharistiefeier fand sich die Gemeinschaft im Seminarraum des Bistumshauses ein, um dem Vortrag Bayards zur Ordensspiritualität und dem Ergebnis der dazu 2020 erfolgten Umfrage zu lauschen. Dazu sagte er: „Wichtig ist die Authentizität unseres Glaubens. Spiritualität ist kein Selbstzweck, sondern beantwortet die Sehnsucht des Menschen. Wir müssen Antworten finden auf die drei Fragen ,Wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn?‘ Darüber hinaus sollten wir uns bewusst machen, dass der Deutsche Orden von einfachen Laien gegründet wurde. Damit hat der Orden ein hohes Laienelement, das einen hohen Anteil an der Sendung der Kirche hat. Aber wir sind kein karitativer Verein, sondern unsere Basis ist Jesus.“ In dem Gespräch nach dem gemeinsamen Mittagessen wurde herausgearbeitet, dass die Mitglieder den Orden gemeinsam in die Zukunft führen sollen. Das Charisma des Ordens soll dabei stärker betont werden. Auszurichten hätten sich die Mitglieder dabei an der alten Ordensleitlinie des „Helfens und Heilens“. red