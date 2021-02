"Die Grenze des Zumutbaren ist erreicht. Viele Betriebe stecken inzwischen tief in einem Existenzkampf." Der Vizepräsident der Handwerkskammer (HWK) für Oberfranken, Matthias Graßmann, findet nach der beschlossenen Verlängerung des Lockdowns für Deutschland durch die Ministerpräsidentenkonferenz deutliche Worte. "Wir brauchen jetzt nicht nur Ansagen, was nicht geht oder noch nicht geht. Wir brauchen jetzt endlich Hilfen und einen konkreten Fahrplan, wie wir aus dieser Lage wieder herauskommen", so Graßmann in einer Pressmitteilung der HWK.

Diese Forderung unterstützt der Geschäftsführer der Handwerkskammer , Rainer Beck . "Das größte Problem ist, dass die vielfach und medienwirksam versprochenen Finanzhilfen bei unseren Mitgliedern bislang nicht oder nur sehr sporadisch und in geringem Umfang ankommen. Das geht einfach nicht mehr."

Das Handwerk habe die Politik und die Gesellschaft in den inzwischen elf Monaten der Pandemie nach Kräften unterstützt und tue dies auch jetzt noch. So fordert der Präsident des Zentralverbands des deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, auch erneut einen "konsequenten Gesundheitsschutz" ein, damit die geschlossenen Handwerksbetriebe - und auch alle weiteren von Schließung betroffenen Unternehmen - wieder arbeiten können und die Gesellschaft zu einem normalen Alltag zurückkehren könne. Das, so Wollseifer, kann aber nur funktionieren, wenn die in Aussicht gestellten Hilfen endlich als flankierende Maßnahmen auch greifen. "Dies tun sie aber nicht." red