Bis zu 587.000 Menschen erhalten in Bayern laut Landesamt für Statistik Pflegeleistungen . Der größte Teil davon wird zu Hause durch Angehörige und/oder ambulante Pflegedienste versorgt. Aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung werden zukünftig mehr Menschen auf Pflege und Betreuung angewiesen sein.

Wer sich schon einmal mit dem Thema Pflegeleistungen , Unterstützungsangebote etc. befasst hat, könnte schnell auf die Idee kommen, man benötige ein Studium, um sich im „Pflegedschungel“ zurechtzufinden. Das ist nicht der Fall. Dennoch ist das System der Pflegeleistungen komplex und es ist oft nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten. Hier können Pflegestützpunkte Abhilfe schaffen.

Zentrale Anlaufstelle wichtig

Dass Pflege und die Notwendigkeit einer zentralen Anlaufstelle rund um das Thema Pflege nichts Nebensächliches ist, zeigte vor einiger Zeit sehr deutlich eine Kennenlern- und Informationsveranstaltung des Pflegestützpunktes für Stadt und Landkreis Bamberg.

Zahlreiche Besucher und Besucherinnen wurden durch die Einladung des Pflegestützpunkts angelockt, um mehr über die Arbeit der drei Mitarbeiterinnen Annette Noß, Andrea Rüger und Lisa Neubert zu erfahren und ihre Räumlichkeiten in der Luitpoldstraße 53 kennenzulernen.

Bürger können nur profitieren

Im Vortrag zum Thema „Von Pflege betroffen – was kann ich tun?“ hatten Interessierte die Möglichkeit, sich einen Einblick zu den ersten Schritten im Pflegesystem zu verschaffen und unter anderen einen Überblick zu den Leistungen der Pflegeversicherung zu bekommen. In einem waren sich am Ende alle einig: Der Pflegstützpunkt als zentrale und gemeinsame Anlaufstelle für Stadt und Landkreis zum Thema Pflege ist eine wichtige und sinnvolle Einrichtung, von der die Bürger nur profitieren können.

Der Pflegestützpunkt ist unter Tel. 0951/859280 oder per E-Mail unter info@pflegestuetzpunkt-bamberg.de erreichbar. Zur Vermeidung langer Wartezeiten wird empfohlen, einen Termin zu den Sprechzeiten (Mo. und Do., 9 bis 10 Uhr und Mi., 14 bis 15 Uhr) zu vereinbaren.