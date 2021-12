Die Doktor-Robert-Pfleger-Stiftung ist Förderer der Psychosozialen Krebsberatungsstelle Bamberg der Bayerischen Krebsgesellschaft e.V. Mit einer Spende von 10 000 Euro unterstützte die Stiftung die Krebsberatungsstelle Bamberg beim Einzug und übernahm anteilig Kosten für die Erstausstattung der Beratungsräume.

„Die Unterstützung sozialer Einrichtungen war schon dem Gründer unserer Stiftung ein großes Anliegen. Die Arbeit der Krebsberatungsstelle verdient großen Respekt und Anerkennung. Umso glücklicher sind wir mit unserer Zuwendung einen Teil dazu beitragen zu können“, betont Josef Ahmann, Stiftungsratsmitglied der Doktor-Robert-Pfleger-Stiftung.

Die Mitarbeiterinnen der Krebsberatungsstelle Bamberg freuen sich über die aktive Unterstützung: „Mit Hilfe der Förderung durch die Doktor-Robert-Pfleger-Stiftung ist es uns gelungen, für krebskranke Menschen und deren Angehörige in Bamberg und Umgebung wohnortnah einen geschützten und angemessenen Raum für ihre Anliegen und Fragen zu schaffen. Gerade für das persönliche Beratungsgespräch ist es sehr wichtig, dass Betroffene offen über ihre Ängste und Sorgen sprechen können. Dabei tragen freundliche und helle Räume dazu bei, sich zu entspannen und neue Kräfte zu sammeln“, weiß Bettina Prechtl, Leiterin der Krebsberatungsstelle Bamberg .

Seit der Eröffnung der Psychosozialen Krebsberatungsstelle Bamberg im Dezember 2020 haben die beiden Beraterinnen, Bettina Prechtl und Anneliese Stadler bereits 183 Krebsbetroffene in 747 Beratungen bei der individuellen Krankheitsbewältigung unterstützt. Betroffene können sich telefonisch und persönlich in allen Phasen der Erkrankung an die Beratungsstelle (Tel. 0951/30108400 in der Geyerswörthstraße 2 wenden. Die Beratungen sind kostenfrei und vertraulich. red