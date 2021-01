1800 Euro spendet die Bürgernahe Liste Pettstadt für die Kita St. Anna und die Jugendarbeit der Gemeinde. Der Betrag ist das Ergebnis der Spendenaktion im Dezember, für die sich der Verein angesichts von Corona diesmal etwas Besonderes hatte einfallen lassen: Statt der üblichen Glühweinbude wurden hausgemachter Punsch sowie eine alkoholfreie Alternative flaschenweise kalt verkauft, um die Getränke zu Hause selbst erhitzen und genießen zu können.

400 Euro des Erlöses gingen jetzt der Pressemitteilung des Vereins zufolge an das Ferienprogramm der Gemeinde, 800 Euro fließen in die Kindergarten- und Krippengruppen und schließlich 600 Euro an die Jugendfußballmannschaften des SV Pettstadt und der JFG. red