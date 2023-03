Die katholische Pfarrei Sassanfahrt und die Filialgemeinden Erlach und Röbersdorf haben eine Hilfsaktion für die Erdbebenopfer in Syrien organisiert. Das Erdbeben mit der unermesslichen Not so vieler Menschen hat die katholische Pfarrei Sankt Mauritius und Gefährten in Sassanfahrt mit den Filialgemeinden Röbersdorf und Erlach veranlasst, einen Beitrag zur Linderung der größten Not zu leisten. Für diesen Zweck wurde in den beiden Gottesdiensten am ersten Fastensonntag in der Kirche in Sassanfahrt eine Sonderkollekte durchgeführt, bei der 887,06 Euro gespendet wurden. Gleichzeitig komme der Erlös des Fastenessens im Pfarrheim in Höhe von 760 Euro den Erdbebenopfern zugute. Insgesamt werden 1647,06 Euro an die Franziskaner weitergeleitet. Diese sind seit Jahren in Syrien und leisten Hilfe. Allein in ihren Klöstern in Aleppo seien mehr als 2500 Menschen aufgenommen worden, die durch das Erdbeben obdachlos waren. Sie werden versorgt mit Essen, Wasser, Decken, Medikamenten und Hygieneartikeln. Alles werde im Land gekauft, da es aus politischen Gründen schwierig sei, Sachspenden von außen ins Land zu bringen. Die Verantwortlichen der Pfarrei und der Filialgemeinden danken allen, die zu diesem stolzen Spendenbetrag beigetragen haben. red