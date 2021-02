Bürgerschaftliches Engagement und die Besetzung ehrenamtlicher Funktionen sind im Landkreis Bamberg gut verankert. Egal ob in Sportvereinen, Wohlfahrtsverbänden , Kirchen, im Hospizbereich, der Gesundheitshilfe, in Tafelprojekten oder im Naturschutz. Auch immer mehr ältere Menschen engagieren sich aktiv, gründen Nachbarschaftshilfen, geben als Bildungspaten oder Zeitzeugen Wissen an die junge Generation weiter, unterstützen Familien als Leihgroßeltern. Damit gute Ideen nicht an der finanziellen Starthilfe scheitern, gibt es die Stiftung "Helfen tut gut". Ehrenamtliche und Initiativen können sich hier um eine Projektförderung von bis zu 3000 Euro bewerben. Förderanträge können in diesem Jahr bis spätestens 22. März formlos gestellt werden an: "Helfen tut gut!", Stiftung zur Förderung des Ehrenamtes,

z.H. Renate Kühhorn, c/o Landratsamt Bamberg, Ludwigstaße 23, 96045 Bamberg, E-Mail: renate.kuehhorn@lra-ba.bayern.de. Die Anträge sollen eine Kurzdarstellung der Projektträger, eine Projektbeschreibung mit Inhalten und Zielsetzungen sowie einen Kostenplan enthalten. red