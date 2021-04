In einer Stellungnahme reagiert die Fachberatungsstelle Notruf bei sexualisierter Gewalt (SkF Bamberg e.V.) auf den Artikel ",Heiße Videos' vor Gericht" im FT vom 25. März bzw. auf das darin geschilderte Gerichtsverfahren.

Das Urteil ist aus Sicht der Unterzeichner, die in ihrem täglichen Arbeitsalltag mit den Folgen sexualisierter Gewalt konfrontiert werden, nicht nachvollziehbar, da es weder den Betroffenen gerecht werde noch dem Täter .

"Ist es zum einen für irgendjemanden vorstellbar, welchem Leid , Missbrauch und welcher Gewalt Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind, solange es Menschen wie ,Steve' gibt, die sich dieses Material ansehen und verbreiten? Und wäre es nicht auch eine Chance für ,Steve', wenn er durch eine eindeutige Konsequenz ein Signal erhalten würde, dass dieses Verhalten ein Verbrechen ist? Eine Bußgeldzahlung - noch dazu ohne Therapieauflage - ist kein eindeutiges Signal, zumal es sich bei ihm um einen Wiederholungstäter handelt", heißt es in der Stellungnahme.

Es sei alarmierend , dass die Botschaft und sogar die öffentlichkeitswirksamen Fälle der letzten Monate und Jahre nicht dazu beitragen konnten, dass die Notwendigkeit eindeutiger Konsequenzen für Opfer und Täter ein wichtiger Schritt wäre.

"Unser Appell geht an alle Verantwortlichen, in Zukunft eventuell neben der Zukunft der Opfer an die Zukunft der Täter zu denken, denen durch ein solches Urteil die wahre Chance auf ein dauerhaft straffreies Leben verwehrt wird", schreiben die Unterzeichner Ute Staufer und Marlies Fischer. red