Staatsministerin Melanie Huml hat kürzlich das Bundesverdienstkreuz an den Altbürgermeister von Walsdorf , Heinrich Faatz, überreicht. Die Ehrung fand im Beisein von Bambergs Landrat Johann Kalb und Familienmitgliedern statt.

Melanie Huml freute sich, mit Heinrich Faatz einen ganz besonderen Bürger ihrer Heimat auszeichnen zu dürfen. „Als Staatsministerin aus Bamberg darf ich einen großen Bürger meiner Heimat würdigen. Ich freue mich sehr, Ihnen im Namen des Bundespräsidenten das Bundesverdienstkreuz am Bande überreichen zu dürfen. Ich darf Ihnen auch die Glückwünsche des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder überbringen.“

Höchste Anerkennung

Der Bundesverdienstorden ist die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik Deutschland seinen Bürgerinnen und Bürgern ausspricht.

In ihrer Laudatio ging Huml unter anderem auf die vielen Verdienste von Faatz ein. „Über Jahrzehnte hinweg engagieren Sie sich mit Hingabe und Herzblut für unser Land und seine Menschen. Sie haben Meilensteine für regenerative Energien in der Region gesetzt. Sie sind ein großes Vorbild für den Zusammenhalt, das gute Miteinander und für die Zukunftsverantwortung aller. Sie stehen dafür, dass nicht die Ellenbogen das Wichtigste sind, sondern Herz und Verstand. Sie haben Ihr ganzes Leben lang bewiesen: Bayerns und Deutschlands Kraft sind seine Menschen. Sie haben sich um unser Land in besonderer Weise verdient gemacht.“ red