Die Gemeinde Heiligenstadt hat sich zum kulturellen Neubeginn mit Siggi Stadter eine Regional- und mit Bernd Händel eine Landesprominenz eingeladen, wobei die Aufteilung schnell klar war.

Alles mit der „Quetschn“

Siggi Stadter läutete den Abend mit mit seinem Akkordeon (fränkisch auch: Quetschn) und bekannten Volksmusikstücken ein, die schon von Anfang an die Gäste im Eventort „Oertelscheune“ zum Klatschen und Schunkeln veranlasste.

Schnell erkannte man, dass der „Godfather of Quetschkomodn“, wie er sich selbst auf seiner Homepage nennt, für den folkloristischen Teil des Abends zuständig sein wird. Im Saal fanden sich große Fans seiner Musik und seines Humors wieder, die viele seine Scherze und Witze schon im voraus kannten. Diese mischte er zwischen seine Stücke und unterhielt damit das Publikum zusätzlich. Dabei suchte der nahbare Unterhalter immer wieder Kontakt zu den Zuhörern und band sie in sein Programm mit ein.

Die drei Auftritte Händels waren durch und durch unterschiedlich. So zeigte er in seinem ersten Part, wie eindrucksvoll er seine Stimme verstellen kann. In einer kleinen Zeitreise nahm er die Zuhörer mit, ahmte berühmte Politiker täuschungsecht nach und legte diesen verschiedene Sätze in den Mund, welche sie auch gesagt haben könnten. Sein Repertoire zog sich von Franz-Josef Strauß , Stoiber und Seehofer bis zu Genscher, Blüm und Kohl. So erzählte Händel, dass Altkanzler Schröder ja immer wieder wegen Hartz IV angegriffen wurde. Der Altkanzler, also Bernd Händel, antwortete: „Viagra schuf weit mehr Härtefälle als Hartz IV!“ Mit vielen Pointen begeisterte der Immitator das Publikum.

Dabei beschränkte er sich nicht nur auf die Politprominenz, sondern demonstrierte auch die Stimmen aus der Unterhaltungsbranche wie die Harald Schmidt und sang als Jogi Löw .

Einen ganz besonderes „Schmankerl“ erfuhren die Zuhörer, als Bernd Händel in seinem zweiten Auftritt sein Programm für die Fernsehsendung „Fastnacht in Franken“ in Heiligenstadt uraufführte.

Hier spielte er einen fränkischen Kriminalbeamten , der aus seinem Arbeits- und Freizeitalltag berichtet. Dabei muss dieser sich nicht nur mit Kriminellen oder seiner Frau auseinandersetzen, sondern auch sein Alter macht ihm zu schaffen: „Bei Wahlen mache ich nur noch Briefwahl. In meinem Alter hat man nämlich ein gespaltenes Verhältnis zur Urne.“

Gelungenes Programm

Im dritten und letzten Teil spielten Siggi Stadter und Bernd Händel gemeinsam Stücke der Nürnberger Peterlesboum auch als Hommage an Händels Vater, der Teil dieses berühmten Duos war. Zwischen den Auftritten servierten der Gasthof Bittel aus Oberleinleiter ein klassisches Drei-Gänge-Menü. Obwohl oder vielleicht auch genau weil im gesamten Programm oft kein roter Faden zu erkennen war, wurden alle Arten von Humor bedient und das Publikum fühlte sich am Ende sehr gut unterhalten - und genau das war ja das Ziel der beiden Protagonisten.