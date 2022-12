Ruhig und besinn-lich ist die Vorweihnachtszeit leider nicht immer. Geschenke wollen besorgt, Verwandte eingeladen und der letzte Block Arbeit noch vor den Feiertagen erledigt werden. Zwischen all diesen Dingen ist es manchmal gar nicht so einfach, zur Ruhe zu kommen und sich ausgiebig der Weihnachtsbäckerei zu widmen.

Ein echter Klassiker

Doch gerade ein Christstollen ist ein absoluter Klassiker und wird in vielen Familien traditionell jedes Jahr nach dem eigenen Rezept gebacken. „Ein guter Christstollen muss auf jeden Fall vier Wochen ziehen, bevor man ihn essen kann.“ Diesen Satz hat fast jeder schonmal gehört. „Doch was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass man ihn auch direkt nach dem Auskühlen verzehren kann. Er schmeckt auch ohne lange Ruhezeit. Es ist also noch nicht zu spät, einen Stollen zu backen“, sagt Carola Schamberger, Lehrerin für Küchenpraxis an der Landwirt-schaftsschule Bamberg

Das nachfolgende Rezept stammt von Petra Gräf-Schmitt, einer der Studierenden des aktuellen Semesters. Die Rezeptur wird bereits seit mehreren Generationen weitergegeben.

Zutaten für zwei Stollen

• 1 kg Mehl

• 180 g Zucker

• 250 g Butter

• 1 Pck. Zitronat

• 1 Pck. Orangeat

• 125 g gemahlene Nüsse

• 250 g Rosinen

(in Rum eingeweicht)

• 2 Pck. frische Hefe

• ¼ l Milch

• 2 Eier

• 1 Prise Salz

• 1 EL Schweinefett

Zubereitung

Rühren Sie einen Vorteig aus warmer Milch, Zucker und Hefe an und lassen diesen kurz gehen. Im Anschluss wird der Vorteig mit dem Mehl, restlichen Zucker und Milch sowie den Eiern und der Prise Salz verrührt. Danach kommt das Fett hinzu. Geben Sie jetzt die restlichen Zutaten dazu und kneten einen Teig. Dabei ist es wichtig, dass dieser sehr gut durchgeknetet wird. Danach muss er ca. 60 Min. gehen.

Jetzt können die zwei Stollen geformt werden. Wenn diese auf dem Blech liegen, müssen sie nochmals mindestens zehn Minuten gehen.

Dann kommen die Stollen für zehn Minuten bei 200° C Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Ofen. Für die restliche Backzeit (65 Minuten) werden sie bei 175° C gebacken. Nach dem Backen kühlen die Stollen ca. zehn Minuten aus und werden anschließend mit heißer Butter bepinselt. red