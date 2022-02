Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Donnerstag, 10. Februar, um 19 Uhr in der Sporthalle der Schule statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Vorlage der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 und die Breitbanderschließung in Pommersfelden sowie der Förderantrag im Rahmen der Radoffensive Klimaland Bayern. Des Weiteren geht es um den Antrag des Fischereivereins Frensdorf-Pommersfelden auf Gemeindeförderung und die Vergabe von Straßennamen im Baugebiet „Steppach-Nord III“ und im Baugebiet „Hofleite II“ in Sambach. red