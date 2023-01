Nach zwei Jahren Pause fand wieder das traditionelle „Hekebolos-Apollon-Basketballturnier“ in seiner 48. Auflage am Kaiser-Heinrich-Gymnasium statt. In diesem Jahr traten 21 Mannschaften der Abiturjahrgänge 1980 („Brändlein“) bis 2023 („Kaiser“) gegeneinander an. Nach den Vorrundenspielen qualifizierten sich für die Viertelfinals die teilnehmenden Jahrgänge aus 2012 bis 2019 komplett, während die jüngsten Jahrgänge allesamt ausschieden.

Im ersten Viertelfinale siegte „Hartmann“ (2014) gegen „Frey“ (2019) in einem temporeichen und hart umkämpften Spiel nach Verlängerung mit 23:22. Titelverteidiger „Ciftci“ (2016) musste sich knapp gegen „Bollerhoff“ (2018) mit 35:31 geschlagen geben. Deutlicher gewinnen konnte dagegen „Ramer“ (2012) gegen „Wolf“ (2013) mit 31:16. Team „Gutmann“ (2009), das älteste unter den Viertelfinalisten, verlor ebenfalls deutlich mit 31:9 gegen „Mühling“ (2017).

So standen sich im ersten Halbfinale „Hartmann“ und „Ramer“ gegenüber, wobei das Team „Hartmann“ dank seiner enormen Treffsicherheit mit 42:36 die Oberhand behielt.

Intensives Finale

Im zweiten Halbfinale konnte sich „Mühling“ in den spannenden Schlusssekunden gerade noch gegen „Bollerhoff“ mit 46:44 durchsetzen.

Das intensive Finalspiel zwischen „Hartmann“ und „Mühling“ verfolgten zahlreiche Zuschauer in der Halle des KHG, wobei Team „Hartmann“ nach einem verdienten 31:27 Sieg den vierten Turniersieg feiern konnte.

Abschließend wurden der ereignisreiche Tag und das Wiedersehen nach der Corona-Pause von den Mannschaften und Zuschauern gemeinsam mit dem Organisator Uwe Loch im Bamberger Bootshaus gefeiert.