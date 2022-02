Erzbischof Ludwig Schick hat den langjährigen Geschäftsführer des Heinrichs-Verlags, Hans Ramer, in den Ruhestand verabschiedet und ihm die Verdienstmedaille des Erzbistums verliehen.

In einer Feierstunde im Bistumshaus würdigte Schick am Dienstag die Verdienste Ramers um die Bistumszeitung „Heinrichsblatt“ und die Printmedien im Erzbistum. Es sei auch Ramers Verdienst, dass der Rückgang der Auflage der Bistumszeitung in Bamberg weniger stark sei als in allen anderen Diözesen. „Bei aller Digitalisierung brauchen wir eine Kultur des Buches und der gedruckten Medien“, sagte Schick.

In seinen Dankesworten blickte Ramer auf 47 Jahre beim St. Otto-Verlag und später beim Heinrichs-Verlag zurück. Er habe eine spannende Zeit mit Höhen und Tiefen erlebt, sagte Ramer, und bedankte sich bei Generalvikar Georg Kestel für die Zusammenarbeit mit dem Ordinariat. Außerdem dankte er der Redaktion und der ganzen Belegschaft: „Nur mit einer guten Mannschaft lassen sich gute Ergebnisse erzielen.“ Er hinterlasse ein gut bestelltes Haus.

Ramers Nachfolge in der Geschäftsführung übernehmen in einer Doppelspitze Birgit Erhardt als Leiterin des Buchverlags und Andreas Kuschbert, Chefredakteur des Heinrichsblatts. red