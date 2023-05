Die deutschen Meisterschaften der Pflegeberufe haben in Bamberg stattgefunden. An der Akademie für Gesundheitsberufe gGmbH kämpften die Mitglieder der Nationalmannschaft Pflege um die Platzierungen. Für die Auszubildenden ging es um nicht weniger als um das Ticket für die Europameisterschaften der Berufe (Euroskills 2023, Gdansk) im Herbst in Polen.

Wieder die Nase vorn

„Siegerinnen“, so betonte Staatsministerin Melanie Huml , „sind sie alle“. Nach vier verschiedenen Testprojekten stand die Gewinnerin fest. Das Trainerteam um Bundestrainer Marcus Rasim (Frensdorf) forderte in Modulen zur Pflegeplanung, Stoma, Paraplegie und Sturzprophylaxe die Kompetenzen der Bewerberinnen heraus Lisa-Marie Scheel aus Hamburg hatte wieder die Nase vorne. Sie vertrat bereits im letzten Jahr bei den Weltmeisterschaften Deutschland in Bordeaux. Jetzt geht es für sie im September 2023 nach Danzig. Eine Nominierungsfeier im Welcome-Kongresshotel mit musikalischer Umrahmung der Band „Maxo and the Dudes“ (bestehend aus Pflegekräften) aus Tübingen beendete dieses Wochenende.

Der europäische Chefexperte für die Euroskills Marcus Rasim aus Frensdorf bedankte sich abschließend bei allen Helferinnen und Helfern und auch beim neuen Kooperationspartner, der Krankenkasse Viactiv, für die Unterstützung. Man wolle in Zukunft gerade im Betrieblichen Gesundheitsmanagement noch intensiver zusammenarbeiten. red