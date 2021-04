Das Baunacher Unternehmen Messingschlager ist von dem Elektro- und Elektronikzubehörhersteller Hama übernommen worden. Wie die beiden Unternehmen am Montag gemeinsam bekanntgaben, erfolgte die Übernahme rückwirkend zum 1. Januar 2021. Die Firmengruppe Hama mit Stammsitz in Monheim (Landkreis Donau-Ries) erwarb die Mehrheitsanteile der Messingschlager GmbH & Co. KG. Messingschlager ist vor allem im Import und Export von Fahrradteilen und -zubehör tätig. In der Region ist Messingschlager vor allem durch den Bike-Shop und das Bike-Café in Baunach bekannt. Für die rund 150 Mitarbeiter soll sich mit der Übernahme zunächst nichts verändern, wurde aus dem Unternehmen verlautet.

"Das ist der beste Schritt, um unser Unternehmen weiter voranzubringen und für die nächsten Jahre richtig aufzustellen", wird der bisherige Inhaber Benno Messingschlager in der Pressemitteilung zitiert. Mit Hama als Partner ergäben sich viele Synergieeffekte und es eröffneten sich finanzielle Möglichkeiten, um die durch Corona und E-Mobility entstandenen Chancen zu nutzen, so Messingschlager weiter. "Damit legen wir die weitere Grundlage für nachhaltiges Wachstum, sichern die Arbeitsplätze in der Region und stärken unsere Position als zuverlässiger Partner für unsere Kunden und Lieferanten."

Familie Messingschlager mit Toni Messingschlager und dem bisherigen Geschäftsführer Dennis Schömburg bleibe Minderheitsgesellschafter. Benno Messingschlager komplettiere weiterhin die Geschäftsführung der GmbH & Co. KG.

Für Hama ist der Fahrradsektor Neuland, das Geschäftsmodell sei dem von Messingschlager aber sehr ähnlich. Hama ist nach eigenen Angaben international führender Zubehöranbieter im Bereich Consumer Electronics. "Wir freuen uns, 150 neue Kollegen im Kreis der Hama-Familie willkommen zu heißen", sagte Hama-Geschäftsführer Christoph Thomas der Mitteilung zufolge. Benno Messingschlager ergänzte: "Mit Hama haben wir einen idealen Partner gefunden. Ein Familienunternehmen , das unsere Werte teilt, Mitarbeiter als Menschen wertschätzt sowie in die gleiche unternehmerische Richtung denkt, wie wir das tun - insbesondere in Bezug auf Fortschritt, Innovation und Partnerschaftlichkeit."

Hama beschäftigt weltweit etwa 2500 Mitarbeiter , davon 1500 am Stammsitz Monheim. Messingschlager, 1924 gegründet, beliefert den Fahrradgroßhandel und Erstausrüster in über 70 Ländern. hak