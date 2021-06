Ein Hakenkreuz ritzte ein Unbekannter in die rechte hintere Fahrzeugtüre eines VW Up und richtete dadurch einen Schaden von rund 1500 Euro an. Der Wagen stand zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag vor dem Wohnheim für Gemeinschaftliches Wohnen/Lebenshilfe in der Ortsstraße Zum Steinigt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310 entgegen.