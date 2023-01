Heute lädt Gundelsheim Bürgerinnen und Bürger der Region Bamberg zum neues-Jahr-Rundgang ein.

Schon seit Jahren versteht sich der Neues-Jahr-Empfang der Gemeinde Gundelsheim nicht als Ort der langen Reden, der Selbstbeweihräucherung und verstaubter Rituale, sondern als Möglichkeit, sich ungezwungen zu begegnen, ins Gespräch zu kommen, miteinander zu lachen und auf das neue Jahr anzustoßen.

Traditionell begrüßte die Gemeinde laut einer Pressemitteilung beim Neues-Jahr-Empfang in der Michael-Arneth-Schule Neubürgerinnen und Neubürger, Alteingesessene sowie Ehrengäste und bot ihnen einen unterhaltsamen und kurzweiligen Abend bei Kabarett und Improtheater, Die Gegebenheiten änderten sich und ein Zusammenkommen in altgewohnter Weise war nicht möglich. Ein kompletter Verzicht stand nie zur Debatte und auf Initiative von Bürgermeister Merzbacher hat man sich kurzerhand eine Alternative einfallen lassen:

Einen Neues-Jahr-Rundgang. Ein Spaziergang durch Gundelsheim , bei dem viele Gebäude beleuchtet wurden. Die positive Resonanz aus der Bürgerschaft auf die beleuchteten Häuserfassaden war überwältigend.

Daher findet der Rundgang heute von 18 bis 21 Uhr bereits zum dritten Mal statt. Der Weg führt rund um die Ortsmitte, – vorbei an katholischer Kirche, am Rathaus, den Leitenbach entlang zur Bücherei und Spezerei – wobei die Gebäude wieder gekonnt mit Licht in Szene gesetzt werden. Um 20 Uhr gibt es eine Lichtershow samt musikalischer Untermalung.

Hauptstraße gesperrt

Die Hauptstraße (Kreisstraße) ist während der Veranstaltung für gesperrt. Es gibt Kleinigkeiten zum Essen und Trinken sowie Livemusik. Überraschende Momente warten. red