Wie das Staatliche Schulamt mitteilt, findet am Mittwoch, 16. März, in allen Grundschulen in der Stadt Bamberg die Einschreibung für das Schuljahr 2022/23 statt. Anzumelden sind grundsätzlich alle schulpflichtigen Kinder, die in der Zeit vom 01.10.2015 bis 30.09.2016 geboren sind, ? die im Vorjahr zurückgestellt wurden (Zurückstellungsbescheid vorlegen) oder die Korridorkinder waren (01.07.2015 bis 30.09.2015 geboren sind) und die im letzten Schuljahr nicht eingeschult wurden.

Zu beachten sind folgende weitere Regelungen: Kinder, die vom 1.10.2016 bis 31.12.2016 geboren sind, können auf Antrag der Eltern aufgenommen werden, wenn zu erwarten ist, dass das Kind mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann. Dazu muss vor der Schuleinschreibung ein formloser Antrag an die Schulleitung gestellt werden. Eine Ablehnung ist möglich und gilt nicht als Zurückstellung. Für eine vorzeitige Schulaufnahme von Kindern, die ab dem 01.01.2017 geboren sind, ist zusätzlich ein positives Gutachten des zuständigen Staatlichen Schulpsychologen erforderlich, das die Schulfähigkeit bestätigt. Mit der Schulleitung ist rechtzeitig Kontakt aufzunehmen.

Hinweis zum sogenannten Einschulungskorridor: Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September sechs Jahre alt werden, können schulpflichtig werden. Nähere Informationen dazu erhalten Eltern von der Schulleitung der jeweiligen Sprengelschule.

Das muss mitgebracht werden

Folgende Unterlagen werden zur Schuleinschreibung benötigt: Geburtsurkunde oder Familienstammbuch des Kindes; Sorgerechtsbescheid, sofern nicht beide Elternteile erziehungsberechtigt sind; eventueller Zurückstellungsbescheid des Vorjahres; Impfausweis zum Nachweis der Masernimpfung; Kinder-Untersuchungsheft mit dem Nachweis der Früherkennungsuntersuchung (U9).

Auch wenn Eltern planen, bis zu Beginn des neuen Schuljahres 2022/23 umzuziehen, erfolgt die Schulanmeldung an der Schule des jetzigen Wohnsitzes.

Ein Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf kann von den Eltern gleich am Förderzentrum angemeldet werden, wenn bereits feststeht, dass sonderpädagogischer Förderbedarf besteht oder wenn er vermutet wird. Das Förderzentrum benachrichtigt die Regelschule. Förderzentren zur sonderpädagogischen Förderung in Bamberg : Von-Lerchenfeld-Schule, Privates Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Hören Bamberg , Oberer Stephansberg 44, Telefon 0951/505562; Martin-Wiesend-Schule, Privates Sonderpädagogisches Förderzentrum mit den Förderschwerpunkten Sprache und Lernen, Oberer Stephansberg 44, Telefon 0951/505559; Bertold-Scharfenberg-Schule, Privates Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Moosstraße 114, Telefon 0951/18971000. red