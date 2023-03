Grünes Bamberg zeigt sich in einer aktuellen Pressemeldung entsetzt über die massiven Baumrodungen im Bamberger Osten entlang der sogenannten Panzerstraße auf dem ehemaligen Armee-Gelände nahe dem Golfplatz.

Aus diesem Grund wurde ein Fragenkatalog an Oberbürgermeister Andreas Starke gerichtet, der – wenn es nach dem Willen der Grünen geht – per Dringlichkeitsantrag in der nächstmöglichen Sitzung des Stadtrats beantwortet werden soll. „Die Fällung kam völlig aus dem Nichts. Es ist uns komplett unklar, wer diese Entscheidung getroffen hat und welche Fachdienststellen daran beteiligt waren oder ob diese überhaupt beteiligt waren“, kritisiert Fraktionsvorsitzende Ulrike Sänger. Stefan Kurz, selbst Bewohner von Bamberg-Ost und naturschutzpolitischer Sprecher seiner Fraktion, ist bestürzt über „diesen Kahlschlag und empfindlichen Eingriff in gewachsenen Wald und Baumbestand“.

Die Grünen fragen unter anderem danach, welche Baumfällungen von der Bundespolizei genau angefordert wurden und ob es noch weitere Bedarfe für Baumfällungen gab. „Wie kann man in der heutigen Zeit noch so eine Maßnahme mit einem einzigen Handstreich durchziehen?“, zeigt sich Kurz fassungslos. Im Fokus der grünen Kritik steht auch die Kommunikation der Stadtverwaltung, sowohl intern als auch extern. red