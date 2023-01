Das Don-Bosco-Jugendwerk Bamberg feiert seinen Namenspatron und Ordensgründer am Sonntag, 5. Februar, auf besondere Weise und lädt zum traditionellen Don- Bosco-Fest nach Bamberg ein.

Der Festgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr im beheizten Zirkuszelt des Zirkus Giovanni im Teufelsgraben (Jakobsplatz 15) und wird vom Pastoralteam und den jungen Menschen der Einrichtung mitgestaltet. Hauptzelebrant und Festprediger ist Erzbischof emeritus Ludwig Schick . Für die musikalische Umrahmung sorgt die hausinterne Mitarbeiterband.

Nach dem Gottesdienst gibt es einen Stehempfang und ein Standkonzert der Don-Bosco- Musikanten vor dem Zirkuszelt. Ein buntes Zirkusprogramm bringen ab 13.30 Uhr die jungen Artisten des Zirkus Giovanni in die Manege.

Kostenlose Zirkusshow

Die Kinder und Jugendlichen präsentieren eine 60-minütige kostenlose Zirkusshow mit Luftartistik, Jonglage, Diabolokunst, Clownerie, Kugelbalance und viel Akrobatik. Für den Besuch dieser Show sind keine Karten und keine Reservierung notwendig.

Als Rahmenprogramm der diesjährigen Don-Bosco-Feierlichkeiten präsentiert das 11. Bamberger Zirkusvarieté vom 24. bis 26. Februar seine Benefizshow „buchstabeln“.

Zu dieser Show gibt es Karten beim BVD-Kartenservice. Parkmöglichkeiten für alle Veranstaltungen sind auf dem Parkplatz des Ordinariats, Jakobsplatz 8, vorhanden.

Das-Don-Bosco-Fest wird weltweit rund um den Gedenktag Don Boscos im Januar und am Anfang Februar gefeiert. Don Bosco (1815-1888) gilt als einer der großen Sozialapostel des 19. Jahrhunderts.

Aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen nahe Turin, kümmerte er sich später um bedürftige Jugendliche, die im beginnenden Industriezeitalter auf der Strecke geblieben waren. Der Geistliche wollte benachteiligte junge Menschen mit einer Ausbildung fit fürs Leben machen.

Revolutionär zur damaligen Zeit war sein Erziehungsstil, der auf Liebe, Einsicht, Glaube und Prävention setzte statt auf harte Strafen.

Differenzierte Unterstützung

Das Don-Bosco-Jugendwerk Bamberg und Forchheim ist eine Einrichtung in der Trägerschaft der Deutschen Provinz der Salesianer Don Boscos und bietet im Sinne Don Boscos jungen Menschen und deren Familien sehr differenzierte Unterstützung in ihrem Leben an. Ziel ist es, in allen Lebensbereichen zu unterstützen, in denen es nötig ist.

Mit ambulanten und teilstationären Angeboten bis hin zur Betreuung in differenzierten, stationären Gruppen werden junge Menschen angenommen, betreut und gefördert.

Auch die Jugendsozialarbeit , die pädagogische Arbeit in Schulen sowie die Zirkuspädagogik sind ein großes Anliegen des Jugendwerks.

Weitere Informationen zur Arbeit des Jugendwerks sind unter donboscobamberg.de zu finden. mkh