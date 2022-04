Kratzer in ihrem grauen Toyota Auris , stellte eine 20-Jährige fest. Das Fahrzeug parkte in der Zeit von Dienstag bis Donnerstagnachmittag im Kapellenberg. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Wem sind verdächtige Personen am Fahrzeug aufgefallen? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, entgegen. pol