Maria Dösch wurde am 24. Februar 1932 in Bamberg geboren und verbrachte dort ihre Kindheit . Auch ihre Ausbildung und das Berufsleben spielten sich in der Domstadt ab. Dösch absolvierte eine Lehre als Finanz- und Lohnbuchhalterin bei der Chemischen Fabrik Dr. Pfleger in Bamberg, wo die Jubilarin bis zur Rente 46 Jahre lang arbeitete. Sie kannte noch den damaligen Inhaber der Firma, Professor Dr. Pfleger. 1992 trat sie in den Ruhestand an.

Dösch lebt seit 1967 in Breitengüßbach , zusammen in einem Haus mit der Familie ihrer Tochter und ihrem Sohn. Sie war fast 40 Jahre mit ihrem Mann Hans verheiratet, der 1993 starb.

Liebevoll umsorgt von ihrer Tochter und eingebunden in die Familie mit den zwei Enkeln lebt die Jubilarin ein schönes und abwechslungsreiches Leben.

Das Vereinsleben hat ihr immer viel bedeutet. Im Gesangverein war sie Mitglied seit Mai 1967, von 1980 bis 2003 war sie Vorsitzende, danach wurde sie zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Aktiv hat sie bis 2011 mitgesungen. Beim Obst- und Gartenbauverein und dem TSV Breitengüßbach ist Dösch Mitglied sowie Gründungsmitglied bei der Dorfkrippe und dem Musikverein Breitengüßbach .

Maria Dösch liest täglich ihren FT und interessiert sich sehr für Sportsendungen, vor allem Wintersport. Auch Handballübertragungen verfolgt sie am Fernseher, da sie früher selbst spielte. Zum Geburtstag kamen zahlreiche Vertreter von Vereinen zum Gratulieren und natürlich auch Bürgermeisterin Sigrid Reinfelder, die Maria Dösch Glückwünsche und Geschenke zum Jubiläumstag überbrachte. red