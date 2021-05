Armin Grüner, der zusammen mit seiner Ehefrau Maria im Seniorenpflegeheim Burgebrach lebt, feiert heute seinen 90. Geburtstag . Geboren am 27. Mai 1931 in Bamberg, wuchs der Jubilar in der Wunderburg auf. 1953 lernte er seine spätere Ehefrau Maria aus Pfaffendorf (Gemeinde Stadelhofen) kennen, 1955 wurde Hochzeit gefeiert. Der gelernte Kaufmann führte von 1957 bis 1993 ein Textilfachgeschäft in Hirschaid, wo auch seine Frau mitarbeitete. Bis Februar 2021 wohnte Armin Grüner in Hirschaid, die Ehefrau zog bereits im Juli 2020 ins Seniorenheim nach Burgebrach . Zum 90. Geburtstag gratulierten neben der Ehefrau auch die drei Kinder, drei Enkelkinder und zwei Urenkel. red