Seinen 90. Geburtstag feierte Hermann Treml in Sassendorf. Geboren ist der Jubilar in Sonnberg im Böhmerwald. Durch den Krieg mussten er und seine Familie die Heimat verlassen. In Roth bei Zapfendorf fanden sie dann eine neue Heimat. In Sassendorf erlernte Treml den Beruf des Schmieds. Später arbeitete er als Brunnenbauer, Maurer und Mitarbeiter der Flurbereinigung. Bevor er im Jahr 1995 in den Ruhestand ging, arbeitete der Jubilar als Landwirt . Die Landwirtschaft ist sein großes Steckenpferd, das der Sassendorfer heute noch hobbymäßig ausübt. Dabei hält er sich noch Hasen, Tauben und Hühner.

Aus der Ehe mit seiner Frau Rosina gingen zwei Töchter und ein Sohn hervor. Treml kann sich an sieben Enkelinnen, einem Enkel, fünf Urenkelinnen und drei Urenkel erfreuen. 61 Jahre durften Hermann und Rosina Treml als Ehepaar miteinander verbringen, bevor die Ehefrau 2015 verstarb.

Das Sassendorfer Vereinsleben prägte Hermann Treml entscheidend mit: So war er Vorsitzender der Jagdgenossenschaft und des Sportvereins Blau-Weiß Sassendorf, in der Vereinsführung des Obst- und Gartenbauvereins und als Kommandant der Feuerwehr aktiv. Außerdem war der Jubilar Richter am Bauerngericht, ist Gründungsmitglied des Maschinenrings Bamberg und des örtlichen Sportvereins Blau-Weiß Sassendorf. Weitere Posten waren Ortsobmann des Bauernverbandes und der Waldbauern sowie Feldgeschworener.

Durch seine Verdienste wurde Treml zum Ehrenkommandanten der Feuerwehr sowie zum Ehrenvorsitzenden des SV Blau-Weiß Sassendorf ernannt. Fußball begeistert ihn noch heute. Aus diesem Grund besucht er gerne die Spiele des SV Blau-Weiß Sassendorf oder verfolgt überregionale Fußballspiele im Fernsehen. Die morgendliche Lektüre des Fränkischen Tags gehört ebenfalls zu einer seiner Leidenschaften.

Per Brief und Videobotschaft gratulierten Landrat Johann Kalb , Zapfendorfs Bürgermeister Michael Senger und der Landtagsabgeordnete Holger Dremel. Als Geheimrezept für ein langes Leben hat der Jubilar einen Tipp: "Ein Schnapsglas Selbstgebrannter in den Morgenkaffee gießen". red