In ihrem Jahresrückblick informierte Präsidentin Daniel Reinfelder nochmals alle Mitglieder über die wichtigsten Punkte des Jahres 2022. So startete der Golfclub mit Aufräumarbeiten, Erstellung und Einbetonierung von Sponsorentafeln sowie Neuanpflanzungen in das neue Jahr.

„Noch attraktiver gestalten“

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei den Materialien konnte die bereits 2021 abgebrannte Maschinenunterstellhalle erst im Jahr 2022 fertiggestellt werden. Die dadurch entstanden Kosten wurden komplett von den Versicherungen übernommen, erläuterte die Präsidentin.

„Für das Jahr 2023 haben wir uns vorgenommen, den Golfplatz für unsere Mitglieder noch attraktiver zu gestalten“, so Daniela Reinfelder . Unter anderem ist vorgesehen, die roten Abschläge/Damenabschläge neu zu gestalten sowie auch das Puttinggrün an einem anderen Platz neu anzulegen.

Erfreuliches gab es auch von Schatzmeister Andreas Renz zu berichten. Das Jahr 2022 konnte positiv abgeschlossen werden und untermauert die stabile Entwicklung des Golfclubs in den letzten Jahren.

30 Prozent mehr Teilnehmer

In seinem Bericht zu den sportlichen Aktivitäten des Jahres 2022 beglückwünschte Klaus Beier nochmals die Clubmeister Andrea Nowak (Damen), Peer Röder (Herren) und Michael Weis (Senioren).

Bamberger Stadtmeister 2022 wurden Sabine Oehlmann bei den Damen und Steffen Schratzenstaller bei den Herren.

Den Titel der Vierer-Clubmeister sicherte sich das Team Claus Schick und Axel Voss .

Das Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche sowie der Golfkurs für die Uni Bamberg wurden gut besucht.

Positiv entwickelte sich auch die Zahl der Turnierteilnehmer. „Im Jahr 2022 konnten wir ca. 30 Prozent mehr Teilnehmer als im Vorjahr verzeichnen“, so Sportwart Beier.

Die Kassenprüfer Michael Weis und Dieter Gerner attestierten eine korrekte Buchhaltung.

Die Entlastung, auf Empfehlung der Kassenprüfer, erfolgte einstimmig. jk