Goldene Hochzeit haben Angelika und Wilfried Wutzke in Trabelsdorf am 25. Februar gefeiert. So wie es der Zufall will, ebenfalls an einem Freitag wie vor 50 Jahren, als sich das Jubelpaar ebenfalls in Trabelsdorf das Ja-Wort gab.

Wilfried Wutzke ist ein gebürtiger Lisberger. Seine Frau Angelika wurde in Bamberg geboren. Kennengelernt hat sich das Jubelpaar beim Tanzen in Walsdorf.

Beruflich haben beide bei der Firma Lechner gearbeitet. Wilfried Wutzke war jahrelang Mitglied beim Schützenverein Hofer Trabelsdorf und bei der Freiwilligen Feuerwehr Trabelsdorf. Seine Gattin war jahrelang Mitglied im Schützenverein Hofer Trabelsdorf und in der Frauenunion. Jetzt ist Sie noch aktives Mitglied in der Gymnastikgruppe.

Eine besondere Leidenschaft der beiden Jubilare ist ihr Garten. Jede freie Minute verbringen sie bei gutem Wetter dort. Aber auch die weite Welt hat es dem aktiven Paar angetan. Sie verreisen sehr gern mit ihrem Wohnmobil und gemeinsam haben sie schon viel erlebt und gesehen. „Streiten und versöhnen und sich gegenseitig akzeptieren“, nennt das Jubelpaar als Rezept für eine lange Ehe.

Zum Ehrentag gratulierten dem Jubelpaar die drei Kinder und die sechs Enkelkinder, die Glückwünsche im Namen der Gemeinde Lisberg überbrachte Zweiter Bürgermeister Norbert Reichl. red