Fünfzig Jahre sind Heinrich und Kunigunda Pflaum aus Hallstadt heute verheiratet .

Der gemeinsame Weg der gebürtigen Bamberger beginnt, nachdem sich "Heiner" und "Gunda" auf einer Wallfahrt in die Fränkische Schweiz kennenlernten. Als später - beide sind Anfang zwanzig - die Kirchenglocken der Stadtpfarrkirche Hallstadt zur Trauung läuten, läuten sie gleichzeitig den Beginn einer langen, glücklichen Ehe ein. Über die Jahre nicht ohne Verwerfungen, dafür mit umso mehr gemeinsamen Leidenschaften. Etwa das Reisen in die Alpen und an den Gardasee. Ebenso gehört die kirchliche Gemeindearbeit dazu, in der sie heute auf ganze zwanzig Jahre Engagement zurückblicken können. Und: Mittlerweile kann sich ihre Familie stolz "14-köpfig" nennen - plus Hündchen Felix.

Wohnhaft sind die Pflaums noch immer auf dem Bauernhof in der Hallstadter Bahnhofstraße, den sie seinerzeit selbst bewirtschafteten. Dort lädt das Paar seit zehn Jahren zum "Weihnachtsfenster" ein, ein Punschfest für den guten Zweck. Dem kam heuer das Virus in die Quere, wie auch den geliebten Reisen. Doch die Pflaums stehen alle Herausforderungen durch - wie sie das seit fünfzig Jahren tun. red