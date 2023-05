Ihre Goldene Hochzeit haben Klara und Robert Rümpelein gefeiert. Klara wurde in Tiefenellern geboren. Nach dem Besuch der „Ellerer Schule “ wechselte sie dann in die Verbandsschule Litzendorf . Anschließend erlernte sie den Beruf der Bürokauffrau bei der Baufirma Hofmann in Litzendorf . Als Lohnbuchhalterin blieb sie weiterhin dem Baugewerbe treu.

Robert Rümpelein, geboren in Würgau, wuchs in Scheßlitz zusammen mit seiner Schwester auf, hier besuchte er auch die Schule . Bei der Firma Wengler in Bamberg lernte er als Kfz-Mechaniker. Nach seiner Meisterprüfung leitete er die Kfz-Werkstatt und Tankstelle Sperber in Scheßlitz.

15 Jahre Tankstelle betrieben

Kennengelernt haben sich beide Silvester beim Tanzen in Drosendorf. Nach der Hochzeit 1973 in Scheßlitz wohnten sie auch dort und bekamen ihren Sohn Robert. 1977 zogen sie nun nach Lohndorf zu Onkel und Tante Winkler. 1980 übernahmen beide eine Tankstelle mit Kfz-Werkstatt in der Würzburger Straße in Bamberg, die sie 15 Jahre lang betrieben.

Als zweites Standbein kamen ein Taxi- und Taxameterservice dazu. In dieser Zeit leitete Robert mehrere Jahre als Vorsitzender den Tankstellenverband Bayern und war auch Vizepräsident des Landesinnungsverbands des Bayerischen Kfz-Handwerks. Die Taxigenossenschaft Bamberg führte er als geschäftsführender Vorstand von 1995 bis 2003.

Klara Rümpelein war Gemeinderätin, Seniorenbeauftragte und im Pfarrgemeinderat. Noch immer verrichtet sie den Lektoren- und Kommuniondienst. Zusammen mit einer Kollegin schmückt sie jeden Samstag mit Freude die Lohndorfer Pfarrkirche, wo auch Pfarrer Marianus Schramm das Dankamt zelebrierte. Gratulationen nahm das Jubelpaar von ihrer Familie, vielen Vereinen, Bekannten und Nachbarn entgegen. red