Goldene Hochzeit feierten Renate und Johann Igel in Brunn . Renate Igel (69), geborene Merkel, früher Näherin und Hausangestellte, und Johann Igel (75), Landwirt, haben sich beim Tanzen im ehemaligen Tanzsaal in Plankenfels kennengelernt und heirateten am 29. Dezember 1972. Renate Igel stammt aus Albertshof. Das Ehepaar hat drei Söhne und vier Enkeltöchter.

Die Eheleute waren in ihrem landwirtschaftlichen Betrieb tätig, den sie 1998 zur ersten Biogasanlage im Markt Heiligenstadt erweiterten. Johann Igel ist Mitglied der Brunner Feuerwehr, seine Frau versorgt gerne ihre Enkeltöchter mit selbst gestrickten Socken. red