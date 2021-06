Der Deutsche Bridgeverband (DBV) hat Wilhelm Gromöller als erstem Spieler in Deutschland die goldene Ehrennadel des Verbandes verliehen. Coronabedingt nahm die Präsidentin des DBV, Marie Eggeling, die Ehrung auf dem Domplatz in Bamberg vor.

Die Ehrennadel bekam Gromöller nicht nur für seine persönlichen Erfolge im Bridge, die sich mit acht deutschen Meisterschaften und dem Gewinn der offenen südafrikanischen Meisterschaft durchaus sehen lassen können, sondern auch für seinen unermüdlichen Einsatz, junge Menschen zum Bridge auszubilden. So hielt er Fortbildungskurse in 16 deutschen Städten von München bis Buxtehude. Besonders die Ausbildung junger Spieler aus Bamberg dürfte einmalig sein. So wurden alle Spieler, die Wilhelm Gromöller intensiv ausgebildet hat, auch deutsche Meister. Insgesamt konnten sie 73 deutsche Meisterschaften erringen.

Sabine Auken (langjährige Nummer eins der Weltrangliste) und Guido Hopfenheit wurden sogar Weltmeister, und Michael Gromöller gewann mit der Bamberger Mannschaft die Europameisterschaft .

Ebenso erwähnenswert ist seine jahrzehntelange Tätigkeit als Sportwart des Nordbayerischen Bridgeverbandes. Bis heute verdanken viele Mitglieder des BC Bamberger Reiter ihre Freude und ihr Können Gromöllers Engagement als Sportwart. Wer sich näher über den BC Bamberger Reiter informieren möchte, kann dies im Internet unter bridgewebs.com/bambergerreiter tun. red