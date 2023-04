Der Dienst am Menschen ist für Jochen Hegemann eine Herzensangelegenheit. Deshalb sind die Malteser in Bamberg seit langem seine Heimat geworden. Hier lebt er seine Leidenschaft – immer tief im katholischen Glauben verwurzelt. Jetzt haben Diözesanleitung und Ortsverband (Gliederung) Hegemann nach 20 Jahren als Leiter der Einsatzdienste würdig verabschiedet. Als Dankeschön für seine „tatkräftige Einsatzbereitschaft und die kraftvolle Erfüllung des Malteser-Auftrags“ überreichte laut Pressemitteilung Diözesanleiter Christoph von Grafenstein dem 53-Jährigen die goldenen Verdienstplakette des Souveränen Malteser-Ritterordens.

Hegemann ist seit 1998 Mitglied des Malteser Hilfsdienstes e.V. und war bereit, schon früh Verantwortung zu übernehmen. Als ihm 2003 die Leitung der Einsatzdienste angeboten wurde, sagte er sofort Ja. „Als langjähriger Leiter der Einsatzdienste führte er nicht nur das umfangreiche Tagesgeschäft, sondern engagierte sich sehr erfolgreich in der Zusammenarbeit mit allen anderen Hilfsorganisationen in Bamberg . Herrn Hegemann war es aus seiner persönlichen Glaubenshaltung heraus immer wichtig, eine enge Verbindung zur katholischen Kirche in Bamberg zu halten“, sagte Christoph von Grafenstein in seiner Laudatio.

In der Gliederung Bamberg war Jochen Hegemann für die Aus- und Fortbildung von Helferinnen und Helfern zuständig. Hegemann bleibt den Maltesern treu: Er gehört als Helfervertreter zum Diözesanvorstand. In Zukunft wird er der Diözesanleitung als ehrenamtlicher Berater in Fragen der Malteser Pastoral zur Verfügung stehen. red