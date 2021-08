Seinen 90. Geburtstag feierte Anton Stadter im Seniorenheim in Hollfeld . Der Jubilar hat vor seinem Aufenthalt in Hollfeld in Kotzendorf bei Königsfeld gewohnt. Er war lange Jahre der Bestatter im Friedhof in Hollfeld gewesen. Neben seinen drei Kindern waren auch die Enkelkinder zum Gratulieren erschienen. Die Glückwünsche der Stadt Hollfeld überbrachte Bürgermeister Hartmut Stern. gel