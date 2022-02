Krankheitsbedingt müssen die Vorstellungen von „Gi3F (Gott ist drei Frauen)“ am Donnerstag und Sonntag im E.T.A.-Hoffmann-Theater entfallen. Karteninhaber können ihre Tickets an der Theaterkasse für eine der Vorstellungen am 7., 10. oder 12. April tauschen oder sich den Ticketpreis erstatten lassen. Ebenfalls krankheitsbedingt ausfallen muss das „Nachspiel“ am Samstag. red