Vorsitzender Georg Lunz begrüßte die Mitglieder des Gewerbevereins zur Jahreshauptversammlung. Dabei blickte er auf ein aktives vergangenes Jahr zurück – mit Dorffest, Gewerbeschau, Adventstreffen, der Einweihung des Grillwagens und einer Winterwanderung.

Lunz bedankte sich bei allen aktiven Mitgliedern , die die Veranstaltungen mitgeprägt sowie organisiert haben. Vereinskassier Jürgen Christa stellte die Finanzen dar und erklärte, dass gegenwärtig 113 Mitglieder im Verein angemeldet sind. Trotz hoher Ausgaben stehe der Verein auch finanziell gut da.

Nach der Entlastung der Vorstandschaft standen Wahlen an. So wurde Georg Lunz als Vorsitzender einstimmig wiedergewählt, zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden Peter Muhr und Fabian Theile. Als Schriftführer wurde Klaus Neundorfer und Jürgen Christa als Kassier wiedergewählt.

Nach längerer Diskussion beschlossen die Teilnehmer, die Beisitzer von zwei auf vier zu erhöhen. Als Beisitzer wurden Holger Heckes, Fabian Reh, Daniela Schuster und Jörn Schubert vom Gremium bestimmt.

Zahlreiche Events geplant

Für viel Diskussion und Interesse sorgten die Ergebnisse der Mitgliederbefragung. Holger Heckes, der sich dafür engagierte, wurde dafür mit viel Beifall bedacht. Die Ergebnisse haben konkrete Auswirkungen auf die Aktivitäten des Vereins.

Für das Jahr 2023 wurden folgende Veranstaltungen geplant: Infoabend am 20. April zum Thema „Energetische Sanierung und Neubau der Zukunft“; Dorffest am 15. Juli; Weinfahrt am 7. Oktober – als Organisator hat sich für die Fahrt nach Sommerach Jochen Roll bereit erklärt. Für alle Veranstaltungen wird es ein gesondertes Einladungsschreiben mit weiteren Informationen geben.

Georg Lunz