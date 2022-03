Der 21. März ist der internationale Tag gegen Rassismus und es finden bundesweit Veranstaltungen und Kundgebungen statt. Der Migranten- und Integrationsbeirat Bamberg will an diesem Tag auf zwei Veranstaltungen in Bamberg aufmerksam machen. Um 16.30 Uhr werden im Bürgerlabor die Gewinner des Plakatwettbewerbs „Haltung zeigen – gegen Rassismus und Diskriminierung“ geehrt. Unter dem Motto „ Bamberg zeigt Haltung“ findet ab 17 Uhr eine Kundgebung mit Redebeiträge und Musik an der Bamberger Promenade (ZOB) statt. Das ganze Programm ist online unter www.mib.stadt.bamberg.de(Aktivitäten) einzusehen. red