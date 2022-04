Erstmals seit drei Jahren fand die Erstkommunionfeier in Marktgraitz wieder einmal am Weißen Sonntag eine Woche nach Ostern statt. Die sieben Erstkommunionkinder zogen in Begleitung von Pfarrer und Dekan Lars Rebhan mit ihren Eltern und Paten und den Klängen der Marktgraitzer Blasmusik ins festlich geschmückte Gotteshaus „Zur heiligsten Dreifaltigkeit“ ein.

Nach der Begrüßung des Geistlichen, der Entzündung der Kommunionkerzen und der Erneuerung des Taufversprechens machte Rebhan auf das Thema der Erstkommunionfeier „Komm, geh mit, wir finden einen Schatz“ aufmerksam. „Das Reich Gottes ist ein Schatz wie eine wertvolle Perle. Dieser Schatz begann für euch mit eurer Taufe und setzt sich nun mit der Erstkommunion fort“, erklärte der Pfarrer den Kindern. Die Lesung „Kleines Herz in Not“ machte deutlich, dass man in seinem Herzen auch für Jesus Platz haben sollte und nicht nur für die großen, schönen und weltlichen Dinge im Leben, die manchmal gar nicht so wichtig seien.

Dazu passte das von Stefanie Herrgesell gesungene Lied „Hier ist mein Herz, ich geb es dir“. Die Lieder und Musik der einheimischen Künstlerin und von Matthias Reuß an der Orgel boten eine stimmige Ausgestaltung der Feier.

Eine Bereicherung war auch, dass die Kinder den Lektorendienst beim Kyrie und bei den Fürbitten selbst übernommen hatten. Beim Sanctus sangen und klatschten dann alle begeistert mit, bevor die acht Kinder zum ersten Mal die Kommunion empfingen.

In Gebet und Wort dankten die Kinder allen für den schönen Festgottesdienst und zogen mit „Großer Gott, wir loben dich“ aus dem Gotteshaus und stellten sich den Fotografen. rdi