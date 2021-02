Am Dienstag, 9. Februar, findet um 18 Uhr eine Sitzung des Gemeinderates Breitengüßbach in der Gemeindeturnhalle statt. Zu den Tagesordnungspunkten gehören unter anderem die kommunale Archivpflege im Landkreis Bamberg und die Aufstellung eines Bebauungsplanes "PV-Anlage westlich der A 73" in der Gemeinde. Des Weiteren geht es um die Erneuerung der Wasserleitung in der Weide. red