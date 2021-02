Von Hirschaid in Richtung Schlüsselau war am Mittwoch gegen 12.50 Uhr eine Opel-Fahrerin unterwegs als ihr zwei Fahrzeuge (silberfarben und blau) entgegenkamen. Plötzlich löste sich von einem der Autos eine Radkappe und prallte gegen die Fahrzeugfront des Opel Astra. Dabei entstand am Kühlergrill sowie an der Kennzeichenhalterung ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Beide Autofahrer fuhren ohne anzuhalten weiter. Die Polizei bittet um Hinweise.