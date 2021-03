Nachträglich wurde bei der Polizei der Diebstahl einer Geldbörse angezeigt. Am vergangenen Freitag bemerkte eine 83-Jährige in Burgebrach das Fehlen ihrer Börse. Diese war ihr offensichtlich im Lidl-Markt in der Treppendorfer Straße aus ihrer Handtasche , die sich im Einkaufswagen befand, gestohlen worden. Wer hat am 19. März zwischen 11 und 12 Uhr den Diebstahl beobachtet? Hinweise erbittet die Landkreispolizei unter der Telefonnummer 0951/9129-310. pol